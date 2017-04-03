В Уфе чиновники отказываются считать многодетной семью с 6 детьми

В башкирской столице прокурорам предстоит пересчитать детей в семье Натальи Ивановой. Женщина сама обратилась в надзорное ведомство. Горожанка после рождения 6-го ребенка решила улучшить жилищные условия и попросила помощи у чиновников, но те заявили, что полдюжины детей — это еще не повод называть семью многодетной.

Обедать и ужинать в семье Ивановых садятся по очереди, потому что места за столом сразу всем не хватает. При этом кухня — едва ли не единственное помещение в доме, где не дует из щелей в стенах и не капает с крыши. Наталья — мать шестерых детей. Она уверяет, что старая деревянная изба разваливается на глазах, а добиться нового жилья не получается, потому что семью никак не признают многодетной.



Старый дом Ивановы приобрели благодаря материнскому капиталу, когда на свет появился шестой ребенок — Ваня. Наталья признается, что жилье далеко не идеальное, что-то подлатали сами, на остальное не хватило денег. Тогда Ивановы пошли за помощью в социальные службы. Но там, по словам женщины, их даже слушать не стали, мол, старшие давно выросли и живут самостоятельно, а для троих младших условия и в этой избе вполне приемлемые. По закону, независимо от обстоятельств, женщина, родившая троих и более детей, считается многодетной матерью со всеми причитающимися льготами.



Наталья Иванова: «Мы не живем, мы выживаем. Я была в администрации, в горсовете Уфы просила временное жилье, но мне отказали как многодетной. Я обращалась с письмами — прислали отказы. Нет никакой помощи».



Наталья возмущена, ведь даже такой, казалось бы, очевидный факт, что у нее 6 детей и не меньше, приходится доказывать. Правда, недавно чиновники все же решили выделить Ивановым единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч. На эти деньги супруги купили корову и теленка.



Владимир Иванов: «Теперь в течение 3 лет нам приходится каждый месяц ездить в собес и перед ними отчитываться, сколько корова молока дает, Помощь, конечно, но придется за коровой смотреть, как за ребенком, чтобы ничего с ней не случилось. Если она умрет или что, нам придется вернуть 50 тысяч обратно».



В районном отделе социальной поддержки утверждают, что семье грех жаловаться. Теперь вот у них и корова есть, и даже ежегодные денежные выплаты.



Рамиль Кидрасов, главный эксперт отдела социальной поддержки Аургазинского района Республики Башкортостан: «Материальная помощь раз в год до 2 тысяч рублей на приобретение лекарств, на операции, приобретение твердого топлива. Это материальная помощь, да».



А ведь Ивановы уже давно могли бы получить землю или встать в очередь на муниципальное жилье, но в социальных службах всякий раз находят причины для отказа. Недавно они и вовсе заявили, что почетный статус Наталье не положен, ведь женщина, по мнению соцработников, не примерная мать, к тому же дважды привлекалась к административной ответственности.



Юристы говорят, что опускать руки в такой ситуации не стоит. Родительских прав Наталью никто не лишал, дети выросли и прописаны с ней, других трактовок многодетности в законе нет. Недавно Наталья стала бабушкой. Пополнение в семье заставило проявить решимость, женщина обратилась в прокуратуру. Супруги Ивановы просят проверить, законно ли чиновники все это время им отказывали в статусе многодетной семьи, лишая тем самым дополнительных льгот и пособий.