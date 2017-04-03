В Петербурге вандалы разрисовали памятник на братской могиле

Неизвестные вандалы осквернили воинский мемориал в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга.
Хулиганы разрисовали каменные стелы. В частности, на одной из них появилась цитата из Сергея Есенина: «Любовь — дело гиблое. Не влюбляйся, милая». А на другой стеле написали «Ничто не вечно».
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», поступок вандалов возмутил местных активистов. Они обратились в администрацию и теперь ждут решения властей.
Мемориал в поселке Понтонный был установлен на братской могиле, в которой захоронены 1396 солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Памятник состоит из пяти стел и скульптуры скорбящей девушки.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», поступок вандалов возмутил местных активистов. Они обратились в администрацию и теперь ждут решения властей.
Мемориал в поселке Понтонный был установлен на братской могиле, в которой захоронены 1396 солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Памятник состоит из пяти стел и скульптуры скорбящей девушки.
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