В Москве лжеэлектрики обманывают пенсионеров и домохозяек

Десятки москвичей, недавно заменивших приборы учета электроэнергии, оказались в списке нарушителей. Им пришли внушительные штрафы, и теперь грозят немалые пени.

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Речь о хозяевах квартир, которые воспользовались услугами частных компаний по снятию старых и установке новых счетчиков. Дело в том, что подобные процедуры должны выполняться строго под наблюдением представителей официальной энергокомпании. Любопытно, но к фирмам, проводившим модернизацию, претензий нет.



В неослабевающем напряжении живет Маргарита Мочалова в последнее время. Ее обвели вокруг пальца электрики. Представились сотрудниками энергоснабжающей организации и заявили, что пора менять счетчик. Старый якобы работал неправильно. А в случае отказа пригрозили штрафом.



Женщина говорит, электриков было трое. Показывали удостоверения, твердили про какие-то нормы. В итоге Мочалова заплатила, счетчик сменили. Но оказалось, что визитеры никакого отношения к официальной энергокомпании не имеют.



Маргарита Мочалова: «Приедет наш представитель. Поставит постоянные пломбы, составит акты и… заплатите штраф! Ну, а я там вообще выпала в осадок. Две тысячи дала за проверку в декабре, 2600 сейчас».



В такой же незавидной ситуации оказались еще три женщины. Говорят, опомнились, только когда рабочие ушли с их деньгами. И потом уже им объяснили, что старые электросчетчики были исправны и могли проработать еще лет десять. Люди попытались выяснить отношения с фирмой, которая навязала установку новых приборов. Пришли в офис и потребовали вернуть деньги. В ответ услышали, что право на установку счетчиков у них есть. А то, что приборы не опломбированы, — так это не их забота. Хозяева квартир сами должны об этом побеспокоиться.



Павел Садкевич, руководитель фирмы по продаже приборов учета: «Счетчики не только они имеют право устанавливать, но и мы имеем право это делать».



О появлении двойников в компании официального поставщика электричества знают. Таких фирм в Москве и Подмосковье две. Как правило, их жертвами становятся пенсионеры или домохозяйки, которые не знают, что срывать пломбы со счетчиков могут только официальные энергетики.



Вадим Надточиев, представитель компании поставщика энергоресурсов: «Нарушение, которое происходит, — это демонтаж пломбы компании без уведомления организации бытовой. Мы не имеем информации о том, когда была снята эта пломба и вынуждены составлять акт о безучетном потреблении. По правилам при самостоятельной замене прибора учета гражданин должен минимум за два дня уведомить энергобытовую компанию».



Недовольные жильцы, которым назначили штрафы за срыв пломб, решили объединить усилия. Пока что ищут в Интернете товарищей по несчастью и подумывают обратиться в полицию.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.



