Юрий Грымов раздел актеров догола

В центре пикантного скандала оказались артисты столичного театра «Модерн». На сайте культурного учреждения опубликовали галерею весьма необычных портретов: мужчины и женщины, которые принимают участие в том числе в детских постановках, предстали перед зрителями, так сказать, без цензуры. Мол, они люди искренние, и им скрывать нечего. Но известные деятели искусства, среди которых Лев Лещенко и Валентин Гафт, такой рекламный ход не оценили.
Уверенный взгляд, неспешная походка и вальяжно наброшенная на плечо рубашка. Этим променадом по центральной лестнице театра «Модерн» актер Леонид Трегуб ненавязчиво намекает: вот так, с обнаженным торсом, он может предстать перед зрителем не только на подмостках. А что такого? Кто здесь не готов идти в ногу со временем? Вся труппа готова. И уже раздета прямо на официальном сайте.
Однако такое видение галереи работников сферы искусства многих повергло в культурный шок. И вызвало критику в адрес художественного руководителя и автора идеи Юрия Грымова. Правда, участники откровенной фотосессии готовы рвать на себе последние рубашки, защищая нестандартный пиар-ход, говорит Трегуб.
Леонид Трегуб, актер театра «Модерн»: «Режиссер сказал разденься, я разделся. Меня раздевали с юности. В областном театре имени Островского я в полуголом виде скакал на сцене. Я считаю, что артист — это натура обнаженная, с обнаженной душой».
Именно ее, душу, по словам Грымова, который возглавил театр в 2016 году, он и пытался показать. Без лишних прикрас и атрибутов. Тем более что актеры обнажены лишь частично. К тому же «модерн» переводится как современный, так почему бы не соответствовать названию? Не на сцену же он их голыми выпустил.
Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»: «Во-первых, актер — беззащитный человек, он открытый. Мы хотели привлечь внимание все-таки к лицу. Мы решили все-таки пойти, наверное, в ногу со временем. Я не вижу здесь ничего запретного. Это театр, господа, театр».
Однако понять и принять такой театр дано не каждому, уверен народный артист Лев Лещенко. Мэтр российской эстрады убежден: если театр претендует на звание суперсовременного и смелого, то вполне может себе позволить более искусные способы выделиться и привлечь зрителя. Подробнее — в репортаже НТВ.
Однако такое видение галереи работников сферы искусства многих повергло в культурный шок. И вызвало критику в адрес художественного руководителя и автора идеи Юрия Грымова. Правда, участники откровенной фотосессии готовы рвать на себе последние рубашки, защищая нестандартный пиар-ход, говорит Трегуб.
Леонид Трегуб, актер театра «Модерн»: «Режиссер сказал разденься, я разделся. Меня раздевали с юности. В областном театре имени Островского я в полуголом виде скакал на сцене. Я считаю, что артист — это натура обнаженная, с обнаженной душой».
Именно ее, душу, по словам Грымова, который возглавил театр в 2016 году, он и пытался показать. Без лишних прикрас и атрибутов. Тем более что актеры обнажены лишь частично. К тому же «модерн» переводится как современный, так почему бы не соответствовать названию? Не на сцену же он их голыми выпустил.
Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»: «Во-первых, актер — беззащитный человек, он открытый. Мы хотели привлечь внимание все-таки к лицу. Мы решили все-таки пойти, наверное, в ногу со временем. Я не вижу здесь ничего запретного. Это театр, господа, театр».
Однако понять и принять такой театр дано не каждому, уверен народный артист Лев Лещенко. Мэтр российской эстрады убежден: если театр претендует на звание суперсовременного и смелого, то вполне может себе позволить более искусные способы выделиться и привлечь зрителя. Подробнее — в репортаже НТВ.
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