В Подмосковье обсудили работу космонавтов на МКС во время пересменки

Сегодня стало известно, кто отправится в очередную экспедицию на МКС. Это россиянин Фёдор Юрчихин и американец Джек Фишер.

Впервые состав сократили до двух человек. Теперь экипажу придется работать быстрее, чтобы выполнить весь запланированный объем работ.



Фёдор Юрчихин, космонавт: «Я думаю, что чувство плеча будет помогать нам обоим. Мы уже на Земле обсуждали эти вещи, как мы будем помогать друг другу. Поймите, что есть эксперименты, которые требуют, хотя бы в силу безопасности, чтобы рядом находился кто-то и из другой команды».



Юрчихин и Фишер отправятся на орбиту 20 апреля. Они проведут на МКС 136 дней.