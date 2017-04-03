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  • 03.04, 14:59
    В Подмосковье обсудили работу космонавтов на МКС во время пересменки. космонавтика, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье обсудили работу космонавтов на МКС во время пересменки

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    В Подмосковье обсудили работу космонавтов на МКС во время пересменки

    В Подмосковье обсудили работу космонавтов на МКС во время пересменки

      Сегодня стало известно, кто отправится в очередную экспедицию на МКС. Это россиянин Фёдор Юрчихин и американец Джек Фишер.

      Впервые состав сократили до двух человек. Теперь экипажу придется работать быстрее, чтобы выполнить весь запланированный объем работ.

      Фёдор Юрчихин, космонавт: «Я думаю, что чувство плеча будет помогать нам обоим. Мы уже на Земле обсуждали эти вещи, как мы будем помогать друг другу. Поймите, что есть эксперименты, которые требуют, хотя бы в силу безопасности, чтобы рядом находился кто-то и из другой команды».

      Юрчихин и Фишер отправятся на орбиту 20 апреля. Они проведут на МКС 136 дней.

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