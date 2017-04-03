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  • 03.04, 15:00
    Москва присоединилась к международной акции «Зажги синим». болезни, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Москва присоединилась к международной акции «Зажги синим»

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    Москва присоединилась к международной акции «Зажги синим»

    Москва присоединилась к международной акции «Зажги синим»

    Москва присоединилась к международной акции «Зажги синим»

      Российская столица и другие города страны присоединились к международной акции «Зажги синим», приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Она призвана привлечь внимание этой к проблеме.

      Небоскребы в США, статуя Христа в Бразилии, опера в Сиднее на время окрасились в синий цвет. Не стала исключением и Россия. В Екатеринбурге сменила подсветку городская администрация. В Санкт-Петербурге посинели мосты, а в Москве — дома на Новом Арбате.

      День распространения информации о проблеме аутизма 10 лет назад учредила Генассамблея ООН. По статистике, каждый сотый ребенок в мире страдает аутизмом.

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