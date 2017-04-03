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  • 03.04, 15:00

    Песков назвал доклад спецслужб Литвы «истеричной русофобией»

    2 комментария

    Песков назвал доклад спецслужб Литвы «истеричной русофобией»

    Песков назвал доклад спецслужб Литвы «истеричной русофобией»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад литовских спецслужб об угрозах национальной безопасности страны со стороны России еще одним проявлением «истеричной русофобии».

    По мнению представителя Кремля заявления о том, что военные учения в Калининградской области представляют угрозу, вряд ли соответствуют настроениям населения стран Балтии, и уж тем более не соответствует интересам русскоязычного населения, которое проживает в этих странах .

    Дмитрий Песков: «Если эта информация соответствует действительности, подчеркиваю, то это, наверное, еще одно ярко выраженное проявление русофобии, которое навязывается как в самих странах, так и извне в государствах Прибалтики. Идет тотальная русофобия, истеричная русофобия».

    Песков также подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за поддержание добрых отношений с соседями.

    Дмитрий Песков: «В Москве всегда выступали за поддержание добрых отношений с Прибалтийскими странами и мы всегда сожалеем, когда видим такие проявления русофобские. Наверное, нужно время и нужно иметь политическую волю, чтобы этот пропагандистский антироссийский накал понизить и дать возможность народам этих стран получать объективную информацией».

    Ранее сегодня директор 2-го департамента оперативных служб Минобороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас, представляя отчет об угрозах нацбезопасности, заявил, что военные учения РФ и Белоруссии в Калининградской области несут опасность умышленных провокаций против Литвы. А в конце марта президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет опасность не только для Прибалтики, но и для Евросоюза в целом и попросила у США ПРО для «защиты» Европы от РФ.

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