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  • 03.04, 13:28

    Названы самые добрые российские города

    1 комментарий

    Названы самые добрые российские города

    Названы самые добрые российские города

    В Общественной палате назвали 10 самых добрых городов России. Рейтинг составлен по итогам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел».

    В первую тройку вошли подмосковные Химки, Казань и Санкт-Петербург. Северная столица возглавила рейтинг самых добрых городов и лидирует с большим отрывом.

    В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных жителями городов, сообщали в штабе проекта.

    Елена Сутормина, член Общественной палаты, инициатор проекта «Марафон добрых дел»: «Результаты первого месяца работы нашего проекта „Марафон добрых дел“ показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем».

    В десятку добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф.

    В экологическом марафоне приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов. Самыми востребованными направлениями оказались составление карт пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов, передает РИА Новости.

    Акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта и проходит при поддержке Минобрнауки. Главная ее цель — «формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность».

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