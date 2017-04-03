Названы самые добрые российские города

В Общественной палате назвали 10 самых добрых городов России. Рейтинг составлен по итогам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел».
В первую тройку вошли подмосковные Химки, Казань и Санкт-Петербург. Северная столица возглавила рейтинг самых добрых городов и лидирует с большим отрывом.
В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных жителями городов, сообщали в штабе проекта.
Елена Сутормина, член Общественной палаты, инициатор проекта «Марафон добрых дел»: «Результаты первого месяца работы нашего проекта „Марафон добрых дел“ показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем».
В десятку добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф.
В экологическом марафоне приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов. Самыми востребованными направлениями оказались составление карт пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов, передает РИА Новости.
Акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта и проходит при поддержке Минобрнауки. Главная ее цель — «формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность».
В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных жителями городов, сообщали в штабе проекта.
Елена Сутормина, член Общественной палаты, инициатор проекта «Марафон добрых дел»: «Результаты первого месяца работы нашего проекта „Марафон добрых дел“ показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем».
В десятку добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф.
В экологическом марафоне приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов. Самыми востребованными направлениями оказались составление карт пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов, передает РИА Новости.
Акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта и проходит при поддержке Минобрнауки. Главная ее цель — «формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность».
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