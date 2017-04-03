«Хорошо не будет никому»: Трамп заявил о готовности «решить проблему» КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут заниматься решением проблемы Северной Кореи независимо от того, какую позицию по этому вопросу займут власти Китая.
Дональд Трамп: «Ну, если Китай не собирается решать проблему Северной Кореи, этим займемся мы. Это все, что я вам говорю».
По словам Трампа, у Китая есть серьезные рычаги влияния на КНДР. Поэтому Поднебесная может принять решение оказать помощь США в решении этой проблемы. Если же этого не произойдет, США будут решать проблему Северной Кореи самостоятельно, передает Газета.Ru.
Дональд Трамп: «Китай должен принять решение — либо помочь нам с Северной Кореей, либо нет. И если они решатся, это будет очень хорошо для Китая, а если они не сделают этого, хорошо не будет никому».
Между тем американские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности США уже подготовил перечень мер, которые Вашингтон может принять, чтобы заставить Пхеньян отказаться от развития ракетной и ядерной программ. В списке перечислены меры экономического и военного характера, среди которых укрепление системы ПРО Японии и Южной Кореи. Сюда же входит и активизация давления Китая на КНДР.
По словам Трампа, у Китая есть серьезные рычаги влияния на КНДР. Поэтому Поднебесная может принять решение оказать помощь США в решении этой проблемы. Если же этого не произойдет, США будут решать проблему Северной Кореи самостоятельно, передает Газета.Ru.
Дональд Трамп: «Китай должен принять решение — либо помочь нам с Северной Кореей, либо нет. И если они решатся, это будет очень хорошо для Китая, а если они не сделают этого, хорошо не будет никому».
Между тем американские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности США уже подготовил перечень мер, которые Вашингтон может принять, чтобы заставить Пхеньян отказаться от развития ракетной и ядерной программ. В списке перечислены меры экономического и военного характера, среди которых укрепление системы ПРО Японии и Южной Кореи. Сюда же входит и активизация давления Китая на КНДР.
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