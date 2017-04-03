В Иркутской области обнаружили жвачку с суицидальными заданиями

В Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли и направили на экспертизу опасную жевательную резинку.
Вопросы у проверяющих органов возникли не качеству товара, а к вкладышам. Они, по предварительным данным областного Роспотребнадзора, содержат задания и призывы, связанные с суицидальными действиями.
После проверки торговых точек, которую провели по требованию прокуратуры, решено ограничить торговлю жвачкой с надписью «Правда или действие», так как она может угрожать здоровью и развитию детей.
Кроме того, органам местного самоуправления поручили проинформировать жителей Иркутской области об опасном товаре, передает РИА Новости.
Ранее в центре скандала из-за вкладышей оказалась жвачка «Five. Правда или действие», которую производит компания Wrigley. Наряду с безобидными заданиями, в них содержались и опасные призывы. Например, покупателям предлагалось залезть на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или рассказать о том, что обязательно надо сделать перед смертью. Позднее компания Wrigley заявила, что изымает из продажи жевательную резинку, вызвавшую подозрения у потребителей.
После проверки торговых точек, которую провели по требованию прокуратуры, решено ограничить торговлю жвачкой с надписью «Правда или действие», так как она может угрожать здоровью и развитию детей.
Кроме того, органам местного самоуправления поручили проинформировать жителей Иркутской области об опасном товаре, передает РИА Новости.
Ранее в центре скандала из-за вкладышей оказалась жвачка «Five. Правда или действие», которую производит компания Wrigley. Наряду с безобидными заданиями, в них содержались и опасные призывы. Например, покупателям предлагалось залезть на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или рассказать о том, что обязательно надо сделать перед смертью. Позднее компания Wrigley заявила, что изымает из продажи жевательную резинку, вызвавшую подозрения у потребителей.
Комментарии