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  • 03.04, 13:28
    В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток. Иваново, пожарная охрана, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток

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    В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток

    В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток

    В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток
    • Фото: clutch37 /vk.com

      • В Иванове пытаются установить связь с пожарными, которые вошли в горящее здание цеха по производству перчаток.

      На связь перестали выходить двое огнеборцев, которые вошли в здание для тушения пожара и спасения людей. Сейчас их судьба устанавливается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

      Огонь в трехэтажном здании на территории бывшего мебельного комбината в Иванове вспыхнул сегодня днем. Очаг возгорания находился на первом этаже, который был отдан под цех по производству перчаток. На втором и третьем этажах расположились офисы.

      Из здания были эвакуированы 89 человек. Произошло частичное обрушение. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности.

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