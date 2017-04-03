В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цехе по производству перчаток

В Иванове пытаются установить связь с пожарными, которые вошли в горящее здание цеха по производству перчаток.
На связь перестали выходить двое огнеборцев, которые вошли в здание для тушения пожара и спасения людей. Сейчас их судьба устанавливается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Огонь в трехэтажном здании на территории бывшего мебельного комбината в Иванове вспыхнул сегодня днем. Очаг возгорания находился на первом этаже, который был отдан под цех по производству перчаток. На втором и третьем этажах расположились офисы.
Из здания были эвакуированы 89 человек. Произошло частичное обрушение. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности.
Огонь в трехэтажном здании на территории бывшего мебельного комбината в Иванове вспыхнул сегодня днем. Очаг возгорания находился на первом этаже, который был отдан под цех по производству перчаток. На втором и третьем этажах расположились офисы.
Из здания были эвакуированы 89 человек. Произошло частичное обрушение. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности.
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