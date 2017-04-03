В Комсомольске-на-Амуре пациентка сломала нос врачу скорой помощи

Жительница
Комсомольска-на-Амуре набросилась с кулаками на 55-летнего врача скорой помощи и сломала ему нос.
Женщина пришла на станцию скорой помощи с жалобой на работу медиков и устроила скандал. Сначала она критиковала и оскорбляла работников неотложки, а потом подошла к 55-летней женщине-врачу и ударила ее кулаком по лицу. В результате медик получила травму в виде закрытого перелома костей носа. после этого сотрудники скорой вызвали наряд полиции и злоумышленницу задержали. Сейчас в отношении агрессивной пациентки возбуждено уголовное дело.
При этом в пресс-службе СУ СКР по региону отметили, что задержанная состоит на учете из-за психического заболевания и ранее неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания без веских причин. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.
В настоящий момент по угловному делу ведется следствие, расследование находится на контроле у руководства краевого Следственного управления.
целый ряд резонансных случаев нападений на медиков. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию и защитить права врачей. В ведомстве заявили, что «любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов». Кроме этого, машины скорой помощи начали оборудовать тревожными кнопками. Реагировать на сигналы будут сотрудники Росгвардии.
При этом в пресс-службе СУ СКР по региону отметили, что задержанная состоит на учете из-за психического заболевания и ранее неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания без веских причин. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.
В настоящий момент по угловному делу ведется следствие, расследование находится на контроле у руководства краевого Следственного управления.
целый ряд резонансных случаев нападений на медиков. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию и защитить права врачей. В ведомстве заявили, что «любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов». Кроме этого, машины скорой помощи начали оборудовать тревожными кнопками. Реагировать на сигналы будут сотрудники Росгвардии.
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