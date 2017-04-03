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  • 03.04, 13:28

    Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

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    Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

    Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров по делу о крушении <nobr>Ту-154</nobr> под Смоленском

    Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» по делу о крушении самолета Ту-154 под Смоленском.

    Заместитель генпрокурора Польши Марек Пощенек заявил, что новые доказательства позволили сформулировать обвинения в отношении авиадиспетчеров и третьего лица, находившегося в башне управления полетами. Они, заявил Пощенек, умышленно спровоцировали авиакатастрофу.

    Также заместитель генпрокурора сообщил, что Польша намерена обратиться к России за помощью для обеспечения допроса российских авиадиспетчеров, передает РИА Новости.

    Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Жертвами катастрофы стали 96 человек, погибли все находившиеся на борту люди. Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана.

    Однако позднее в Польше решили возобновить расследование катастрофы. В новой комиссии заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

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