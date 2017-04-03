Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» по делу о крушении самолета
Ту-154 под Смоленском.
Заместитель генпрокурора Польши Марек Пощенек заявил, что новые доказательства позволили сформулировать обвинения в отношении авиадиспетчеров и третьего лица, находившегося в башне управления полетами. Они, заявил Пощенек, умышленно спровоцировали авиакатастрофу.
Также заместитель генпрокурора сообщил, что Польша намерена обратиться к России за помощью для обеспечения допроса российских авиадиспетчеров, передает РИА Новости.
Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана.
возобновить расследование катастрофы. В новой комиссии заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записей.
Также заместитель генпрокурора сообщил, что Польша намерена обратиться к России за помощью для обеспечения допроса российских авиадиспетчеров, передает РИА Новости.
Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана.
возобновить расследование катастрофы. В новой комиссии заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записей.
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