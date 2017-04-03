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  • 03.04, 13:28

    Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха 4 апреля

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    Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха 4 апреля

    Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха 4 апреля

    Синоптики Росгидромета сообщили об ухудшении состояния воздуха в Москве предстоящей ночью и утром 4 апреля.

    В метеослужбе сообщили, что «в ночные и утренние часы 4 апреля возможно кратковременное накопление вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна и повышенный уровень загрязнения». При этом сегодня днем, по данным синоптиков, погода в Москве и Подмосковье будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ.

    Ранее сообщалось, что сегодня утром на юго-востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе был превышен более чем в 2,5 раза. Также запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ. На данный момент ситуация пришла в норму.

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