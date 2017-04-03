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  • 03.04, 13:28

    Россияне назвали Лукашенко симпатичным человеком и хитрым политиком

    3 комментария

    Россияне назвали Лукашенко симпатичным человеком и хитрым политиком

    Россияне назвали Лукашенко симпатичным человеком и хитрым политиком

    Симпатичный человек и хитрый политик — примерно так россияне сформулировали свое отношение к Александру Лукашенко в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    По данным ВЦИОМ, Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: как личность он им симпатичен, но его политическую позицию люди критикуют. Если сравнить результаты опроса с данными с 2006 года, станет понятно, насколько выросло число россиян, испытывающих к Лукашенко теплые чувства. Если 11 лет назад он вызывал уважение лишь у 19% респондентов, то теперь таковых уже 35%.

    Сейчас доверие к нему испытывают 17% опрошенных, тогда как в 2006 году об этом говорили только 8%. С симпатией к нему обносятся 17% граждан РФ, 9% — с надеждой. У 12% респондентов Лукашенко вызывает недоверие, 6% испытывают разочарование, каждому четвертому россиянину (24%) Лукашенко вообще безразличен.

    Если говорить о отношении к Александру Лукашенко как к президенту Белоруссии, то 54% россиян признались, что он им не нравится, но выбор белорусов они уважают. В 2008 году такого мнения придерживались 34% граждан РФ. Симпатию и уважение белорусский лидер вызывает у 27% респондентов, а 12% опрошенных считают, что Белоруссии нужен другой президент.

    Говоря о политической позиции Лукашенко, 73% россиян назвали его хитрым лидером, который ведет независимую политику и поддерживает Москву только в тех случаях, кода речь идет кредитах и скидках на нефть и газ. Лишь 17% опрошенных согласились, что президент Белоруссии последовательно придерживается пророссийской политики.

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