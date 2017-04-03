Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью Guardian заявил, что действия России могут угрожать территориальной целостности страны. Кароблис рассказал, что некто заявлял, что «столица Вильнюс не должна принадлежать Литве, потому что в период между Первой и Второй мировой войной она была оккупирована Польшей».«Конечно, это история, но Россия использует этот предлог», — добавил он. Британское издание не уточняет, о чьих именно высказываниях о литовской столице говорил министр., глава Минобороны Литвы: «Сейчас есть сообщения, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежал Литве, что он был подарком (Иосифа) Сталина после Второй мировой войны. Действительно, существуют параллели с захватом Крыма… Мы говорим об угрозе территориальной целостности Литвы».По мнению Кароблиса, «иногда (дезинформация) идет через (агентство) Sputnik, иногда через телевидение, но обычно — от политиков в Думе». Примеров «российских дезинформационных сообщений» газета не приводит. Вдобавок, статья британцев о «российской угрозе» проиллюстрирована фотографией американских военных на учениях в Литве в ноябре 2016 года.На фоне заявлений о борьбе с российской пропагандой власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе СМИ РФ в стране. Так, в ноябре 2016 года была приостановлена ретрансляция российского канала «РТР Планета», из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, в 2015 году власти Эстонии задержали и аннулировали визы съемочной группы ВГТРК, журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Нападкам подвергались сотрудники МИА «Россия сегодня», РИА Новости, «Комсомольской правды».