Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис опасается, что работа российских СМИ, особенно агентства Sputnik, направлена на дестабилизацию в регионе и может являться предвестником вторжения России в страну.
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью Guardian заявил, что действия России могут угрожать территориальной целостности страны. Кароблис рассказал, что некто заявлял, что «столица Вильнюс не должна принадлежать Литве, потому что в период между Первой и Второй мировой войной она была оккупирована Польшей».
«Конечно, это история, но Россия использует этот предлог», — добавил он. Британское издание не уточняет, о чьих именно высказываниях о литовской столице говорил министр.
Раймундас Кароблис, глава Минобороны Литвы: «Сейчас есть сообщения, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежал Литве, что он был подарком (Иосифа) Сталина после Второй мировой войны. Действительно, существуют параллели с захватом Крыма… Мы говорим об угрозе территориальной целостности Литвы».
По мнению Кароблиса, «иногда (дезинформация) идет через (агентство) Sputnik, иногда через телевидение, но обычно — от политиков в Думе». Примеров «российских дезинформационных сообщений» газета не приводит. Вдобавок, статья британцев о «российской угрозе» проиллюстрирована фотографией американских военных на учениях в Литве в ноябре 2016 года.
«Конечно, это история, но Россия использует этот предлог», — добавил он. Британское издание не уточняет, о чьих именно высказываниях о литовской столице говорил министр.
Раймундас Кароблис, глава Минобороны Литвы: «Сейчас есть сообщения, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежал Литве, что он был подарком (Иосифа) Сталина после Второй мировой войны. Действительно, существуют параллели с захватом Крыма… Мы говорим об угрозе территориальной целостности Литвы».
По мнению Кароблиса, «иногда (дезинформация) идет через (агентство) Sputnik, иногда через телевидение, но обычно — от политиков в Думе». Примеров «российских дезинформационных сообщений» газета не приводит. Вдобавок, статья британцев о «российской угрозе» проиллюстрирована фотографией американских военных на учениях в Литве в ноябре 2016 года.
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