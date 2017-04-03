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  • 03.04, 13:28

    Астрономия появится в школьной программе с нового учебного года

    3 комментария

    Астрономия появится в школьной программе с нового учебного года

    Астрономия появится в школьной программе с нового учебного года

    С этого года астрономия будет введена в школьную программу как новый учебный предмет, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

    По словам Васильевой, преподавать астрономия будут учителя физики, при этом никаких часовых изменений в программе не произойдет.

    Ольга Васильева, министр образования: «Напомню вам, что с этого года в школьной программе вводится курс астрономии. В этом нет ничего удивительного — астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне. Учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета „Физика“, а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит».

    В прошлом году Васильева сообщила, что считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу. В январе 2017-го Васильева заявляла, что уроки астрономии будут введены в этом году в ряде российских школ в качестве пилотного проекта.

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