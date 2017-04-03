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  • 03.04, 13:28

    Жительница Татарстана выбросила из окна сына, мешавшего заниматься сексом

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    Жительница Татарстана выбросила из окна сына, мешавшего заниматься сексом

    Жительница Татарстана выбросила из окна сына, мешавшего заниматься сексом

    В городе Бугульме (Татарстан) задержана женщина, выбросившая 3-летнего сына из окна четвертого этажа.

    По версии следствия, 27-летняя подозреваемая и ее ребенок приехали в гости к знакомому. После застолья, в котором принимали участие еще двое мужчин, женщина вместе с сыном ушла спать в соседнюю комнату. Однако хозяин последовал за ней и стал требовать интимной близости. А получив отказ, мужчина заявил, что убьет женщину или ее сына. Тогда подозреваемая выбросила ребенка из окна, сообщили в СКР.

    Мальчик упал в сугроб и получил незначительные травмы. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, вызвали медиков, которые доставили ребенка в больницу.

    Между тем местные СМИ описывают несколько иную версию событий: мать могла выбросить сына из окна, так как тот постоянно плакал и мешал ей предаваться утехам с хозяином квартиры.

    Сейчас мотивы действий женщины выясняются, возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении хозяина квартиры к ответственности за преступление против половой свободы женщины.

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