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  • 03.04, 13:28

    СМИ: ФБР создаст спецотдел по России

    2 комментария

    СМИ: ФБР создаст спецотдел по России

    СМИ: ФБР создаст спецотдел по России

    ФБР планирует создать специальное подразделение в Вашингтоне, которое будет координировать расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США.

    Как пишет британская Financial Times со ссылкой на неназванного агента ФБР, спецотдел по России будет предоставлять директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане деталей расследования.

    Подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце. В новом отделе будут работать 20 агентов, созванных со всей страны.

    Сейчас ФБР предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов, однако, как отмечают действующие и бывшие чиновники, для более детального расследования необходим центральный руководитель.

    Источник ФБР: «Это слишком масштабно, и ежедневно оказывается на первых страницах газет».

    В самом разведывательном бюро от комментариев отказались, передает «Интерфакс».

    Ранее директор ФБР Джеймс Коми заявлял, что бюро расследует «российское вмешательство» в выборы и «связи предвыборной кампании Трампа с Россией». Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США и называла их голословными.

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