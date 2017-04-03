СМИ: ФБР создаст спецотдел по России

ФБР планирует создать специальное подразделение в Вашингтоне, которое будет координировать расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США.
Как пишет британская Financial Times со ссылкой на неназванного агента ФБР, спецотдел по России будет предоставлять директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане деталей расследования.
Подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце. В новом отделе будут работать 20 агентов, созванных со всей страны.
Сейчас ФБР предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов, однако, как отмечают действующие и бывшие чиновники, для более детального расследования необходим центральный руководитель.
Источник ФБР: «Это слишком масштабно, и ежедневно оказывается на первых страницах газет».
В самом разведывательном бюро от комментариев отказались, передает «Интерфакс».
связи предвыборной кампании Трампа с Россией». Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США и называла их голословными.
Подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце. В новом отделе будут работать 20 агентов, созванных со всей страны.
Сейчас ФБР предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов, однако, как отмечают действующие и бывшие чиновники, для более детального расследования необходим центральный руководитель.
Источник ФБР: «Это слишком масштабно, и ежедневно оказывается на первых страницах газет».
В самом разведывательном бюро от комментариев отказались, передает «Интерфакс».
связи предвыборной кампании Трампа с Россией». Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США и называла их голословными.
Комментарии