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  • 03.04, 13:28

    Житель рязанской деревни из мести зарезал жену и троих сыновей

    2 комментария

    Житель рязанской деревни из мести зарезал жену и троих сыновей

    Житель рязанской деревни из мести зарезал жену и троих сыновей

    Женщина и трое несовершеннолетних детей были зверски убиты в поселке Искра Рязанской области. По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей.

    Тела женщины 1983 г.р. и трех ее сыновей 2003-го, 2005-го и 2013 годов рождения со множественными колото-резаными ранами были обнаружены в квартире погибшей ночь на понедельник. На месте происшествия полицейские задержали мужа убитой, его и подозревают в совершении преступления. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о его аресте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

    Задержанный злоупотреблял алкоголем и нередко в состоянии опьянения устраивал дебоши, избивал супругу и сыновей, двое из которых приходились ему пасынками, один ребенок у них с женой был общий, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова местных жителей. По данным агентства, после одного из дебошей женщина заявила в полицию. Мужчина был привлечен к ответственности за хулиганство и пообещал отомстить супруге.

    Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего». Расследование продолжается.


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