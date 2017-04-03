Житель рязанской деревни из мести зарезал жену и троих сыновей

Женщина и трое несовершеннолетних детей были зверски убиты в поселке Искра Рязанской области. По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей.
Тела женщины 1983 г.р. и трех ее сыновей 2003-го, 2005-го и 2013 годов рождения со множественными колото-резаными ранами были обнаружены в квартире погибшей ночь на понедельник. На месте происшествия полицейские задержали мужа убитой, его и подозревают в совершении преступления. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о его аресте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Задержанный злоупотреблял алкоголем и нередко в состоянии опьянения устраивал дебоши, избивал супругу и сыновей, двое из которых приходились ему пасынками, один ребенок у них с женой был общий, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова местных жителей. По данным агентства, после одного из дебошей женщина заявила в полицию. Мужчина был привлечен к ответственности за хулиганство и пообещал отомстить супруге.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего». Расследование продолжается.
Задержанный злоупотреблял алкоголем и нередко в состоянии опьянения устраивал дебоши, избивал супругу и сыновей, двое из которых приходились ему пасынками, один ребенок у них с женой был общий, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова местных жителей. По данным агентства, после одного из дебошей женщина заявила в полицию. Мужчина был привлечен к ответственности за хулиганство и пообещал отомстить супруге.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего». Расследование продолжается.
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