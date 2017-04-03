Миноборнауки: на строительство детсадов в Крыму выделят 8 млрд рублей

В Министерстве образования и науки РФ сообщили, что на строительство детских дошкольных учреждений в Крыму будут выделены деньги из федерального бюджета.
Минобрнауки в 2017 году продолжит программу финансирования строительства дошкольных учреждений в республике Крым и городе Севастополе. Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что в 2017 году на эти цели будет выделено около 8 миллиардов рублей.
Васильева также отметила, что министерство планирует полностью обеспечить детей в РФ местами в дошкольном образовании. В настоящее время несколько регионов еще не достигли этого показателя на уровне 100%, сообщает РИА Новости.
А вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала региональные власти открывать не только места для детей от 3–7 лет, что предусмотрено «майскими указами» президента, но и улучшать доступность ясельных групп. «Сегодня при демографической яме населения в трудоспособном возрасте рабочие руки на вес золота, и доступ матерей к нормальным возможностям на рынке труда — это вопрос экономики семьи и вопрос экономики поселка, региона», — отметила она.
Васильева также отметила, что министерство планирует полностью обеспечить детей в РФ местами в дошкольном образовании. В настоящее время несколько регионов еще не достигли этого показателя на уровне 100%, сообщает РИА Новости.
А вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала региональные власти открывать не только места для детей от 3–7 лет, что предусмотрено «майскими указами» президента, но и улучшать доступность ясельных групп. «Сегодня при демографической яме населения в трудоспособном возрасте рабочие руки на вес золота, и доступ матерей к нормальным возможностям на рынке труда — это вопрос экономики семьи и вопрос экономики поселка, региона», — отметила она.
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