#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 11:57

    Миноборнауки: на строительство детсадов в Крыму выделят 8 млрд рублей

    комментировать

    Миноборнауки: на строительство детсадов в Крыму выделят 8 млрд рублей

    Миноборнауки: на строительство детсадов в Крыму выделят 8 млрд рублей

    В Министерстве образования и науки РФ сообщили, что на строительство детских дошкольных учреждений в Крыму будут выделены деньги из федерального бюджета.

    Минобрнауки в 2017 году продолжит программу финансирования строительства дошкольных учреждений в республике Крым и городе Севастополе. Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что в 2017 году на эти цели будет выделено около 8 миллиардов рублей.

    Васильева также отметила, что министерство планирует полностью обеспечить детей в РФ местами в дошкольном образовании. В настоящее время несколько регионов еще не достигли этого показателя на уровне 100%, сообщает РИА Новости.

    А вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала региональные власти открывать не только места для детей от 3–7 лет, что предусмотрено «майскими указами» президента, но и улучшать доступность ясельных групп. «Сегодня при демографической яме населения в трудоспособном возрасте рабочие руки на вес золота, и доступ матерей к нормальным возможностям на рынке труда — это вопрос экономики семьи и вопрос экономики поселка, региона», — отметила она.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru