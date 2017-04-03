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  • 03.04, 11:57

    СМИ узнали о противопоказаниях к вождению у 33 тысяч автомобилистов

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    СМИ узнали о противопоказаниях к вождению у 33 тысяч автомобилистов

    СМИ узнали о противопоказаниях к вождению у 33 тысяч автомобилистов

    Генпрокуратура РФ требует суд принять меры в отношении автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению машины.

    Как передает Лента.Ru со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, таких водителей в России больше 33 тысяч.

    Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению».

    По словам Куренного, суды уже рассмотрели и удовлетворили 30 из 33 тысяч таких заявлений.

    Александр Куренной: «Только в Саратовской области в прошлом году из 269 автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению, 200 лишены прав».

    Представитель Генпрокуратуры отметил, что этого результата удалось достичь во многом благодаря единой региональной базе данных наркозависимых граждан, которая была создана по инициативе местной прокуратуры.

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