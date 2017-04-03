СМИ узнали о противопоказаниях к вождению у 33 тысяч автомобилистов

Генпрокуратура РФ требует суд принять меры в отношении автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению машины.
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Как передает Лента.Ru со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, таких водителей в России больше 33 тысяч.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению».
По словам Куренного, суды уже рассмотрели и удовлетворили 30 из 33 тысяч таких заявлений.
Александр Куренной: «Только в Саратовской области в прошлом году из 269 автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению, 200 лишены прав».
Представитель Генпрокуратуры отметил, что этого результата удалось достичь во многом благодаря единой региональной базе данных наркозависимых граждан, которая была создана по инициативе местной прокуратуры.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению».
По словам Куренного, суды уже рассмотрели и удовлетворили 30 из 33 тысяч таких заявлений.
Александр Куренной: «Только в Саратовской области в прошлом году из 269 автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению, 200 лишены прав».
Представитель Генпрокуратуры отметил, что этого результата удалось достичь во многом благодаря единой региональной базе данных наркозависимых граждан, которая была создана по инициативе местной прокуратуры.
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