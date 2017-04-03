Актер из «Ликвидации» и «Маски-шоу» умер от рака в Одессе

В Одессе на
52-м году жизни скончался актер и телеведущий Сергей Олех.
Артист боролся с тяжелой формой онкологического заболевания и старался не распространяться о своем недуге, сообщает украинское издание «Вести».
Соболезнования родным и близким уже выразил глава Одессы Геннадий Труханов.
Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Из жизни ушел наш замечательный земляк — актер, юморист, телеведущий Сергей Олех. Не стало любимого артиста, прекрасного человека, верного друга и любимца нескольких поколений одесситов».
А друг артиста Роман Процик в своем Facebook рассказал, что Сергей Олех до последнего улыбался и, несмотря на боль, продолжал смеяться и смешить других.
Сергей Олех известен зрителям по передачам «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», «Голые и смешные». Также он снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Анка с Молдаванки» и «Собачья гостиница».
Соболезнования родным и близким уже выразил глава Одессы Геннадий Труханов.
Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Из жизни ушел наш замечательный земляк — актер, юморист, телеведущий Сергей Олех. Не стало любимого артиста, прекрасного человека, верного друга и любимца нескольких поколений одесситов».
А друг артиста Роман Процик в своем Facebook рассказал, что Сергей Олех до последнего улыбался и, несмотря на боль, продолжал смеяться и смешить других.
Сергей Олех известен зрителям по передачам «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», «Голые и смешные». Также он снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Анка с Молдаванки» и «Собачья гостиница».
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