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  • 03.04, 11:58

    Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру после новостей о его смерти

    2 комментария
    • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
    Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру после новостей о его смерти

    Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру после новостей о его смерти

    Иркутский губернатор пожаловался в прокуратуру после новостей о его смерти
  • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

    • Власти Иркутской области обратились в прокуратуру региона и Роскомнадзор с просьбой установить и принять меры в отношении лиц, сообщивших ложную информацию о смерти губернатора региона Сергея Левченко.

    В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что подали жалобу на сетевое издание, распространившее ложные сведения.

    Правительство Иркутской области: «Обращения связаны с публикацией 27 марта 2017 года в сетевом издании Newirkutsk, которое является СМИ, сообщения под названием „Губернатор Левченко умер в Москве“. Позднее данное сообщение было удалено из сети, однако перед этим его успели распространить другие СМИ — как региональные, так и федеральные».

    По мнению иркутских властей, это сообщение «повлекло значительные негативные последствия: дальнейшее распространение данной информации в СМИ, волнения среди населения, которые могли вызвать нарушения общественного порядка, муссирование информации о досрочных выборах губернатора Иркутской области».

    Ранее информационные агентства опровергли проявившуюся в отдельных СМИ информацию о скоропостижной кончине иркутского губернатор в одной из клиник Москвы. А пресс-секретарь губернатора подтвердила, что Левченко действительно сейчас находится в столице, «при этом чувствует себя хорошо, у него очень плотный график, много встреч», передает ТАСС.

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