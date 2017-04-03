Результаты выборов в Армении говорят о высоком уровне доверия к правящей партии

В Армении подводят итоги парламентских выборов. Подсчет голосов еще не закончен, но уже известно, что в Национальное собрание проходят 4 политические силы. Лидирует правящая Республиканская партия (50%). За ней идет движение бизнесмена Гагика Царукяна, его поддержали больше 27% граждан. Третье место занимает оппозиционный блок «Выход». Замыкает четверку старейшая партия Армении «Дашнакцутюн».
Выбор сделан, осталось подсчитать голоса. У Центризбиркома Армении есть неделя на то, чтобы подвести окончательные итоги голосования. Но уже сейчас понятно, что первой к финишу в этом парламентском марафоне пришла Республиканская партия. И даже ближайшему преследователю — блоку «Царукян» ее уже не догнать.
Армен Ашотян, заместитель председателя Республиканской партии Армении: «Я думаю, что с завтрашнего дня мы, все политические силы, проснемся в новой Армении. И это не риторика. Это страна, которая, действительно усилила свой энергетический потенциал как общество, которое строит демократию на основе новой конституции, новых законов, и общество, которое вне зависимости от своей политической ориентации умеет консолидироваться».
Явка на выборах была высокой — больше 60%. Впервые в Армении после этих выборов будет опубликован полный список тех, кто принял участие в голосовании.
Тигран Мукучян, председатель Центральной избирательной комиссии Армении: «Во всех избирательных участках были большие очереди. Это говорит о том, что сами избиратели очень заинтересованы были принимать участие в выборах. На мой взгляд, это связано с тем, что в политической борьбе принимали участие 9 политических сил. У каждой из них свой электорат, поэтому мы получили такую высокую явку».
Стоящая на краю глубокого ущелья церковь XIII века — место, казалось бы, далекое от политики, но даже здесь в день выборов кипели политические страсти. Всего в нескольких сотнях метров отсюда находится участок для голосования, который считается один из самых небольших в Армении. Здесь всего чуть больше 500 избирателей, но к полудню воскресенья проголосовал уже каждый третий.
Как передает корреспондент Дина Иванова, в здании сельского клуба свой выбор сделали жители сразу нескольких деревень. Стоя в очереди, они говорили о том, чего ждут от политиков, кому доверяют будущее страны.
Гражданин Армении: «Чтобы войны не было, чтобы люди спокойно жили, чтобы были продукты дешевле. Все, больше ничего».
Выборы показали, что уровень доверия к правящей партии по-прежнему высокий. При этом на избирательных участках многие открыто говорили, что вектор развития страны хоть и правильный, перемены все равно необходимы. Республиканцы уже заявили, что у них есть четкий план реформ во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая сельским хозяйством.
Впервые в Армении проводилась электронная идентификация избирателей и снятие отпечатков пальцев, чтобы избежать фальсификаций. На этих выборах было много технических новинок и почти 30 тысяч наблюдателей.
Карлис Камрадзис, международный наблюдатель, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Латвии: «Сбоя не было, люди обучены. Многие из голосующих были довольны нововведениями. Также у нас была возможность посмотреть по Интернету, как на участке идет голосование».
Армен Ашотян, заместитель председателя Республиканской партии Армении: «Я думаю, что с завтрашнего дня мы, все политические силы, проснемся в новой Армении. И это не риторика. Это страна, которая, действительно усилила свой энергетический потенциал как общество, которое строит демократию на основе новой конституции, новых законов, и общество, которое вне зависимости от своей политической ориентации умеет консолидироваться».
Явка на выборах была высокой — больше 60%. Впервые в Армении после этих выборов будет опубликован полный список тех, кто принял участие в голосовании.
Тигран Мукучян, председатель Центральной избирательной комиссии Армении: «Во всех избирательных участках были большие очереди. Это говорит о том, что сами избиратели очень заинтересованы были принимать участие в выборах. На мой взгляд, это связано с тем, что в политической борьбе принимали участие 9 политических сил. У каждой из них свой электорат, поэтому мы получили такую высокую явку».
Стоящая на краю глубокого ущелья церковь XIII века — место, казалось бы, далекое от политики, но даже здесь в день выборов кипели политические страсти. Всего в нескольких сотнях метров отсюда находится участок для голосования, который считается один из самых небольших в Армении. Здесь всего чуть больше 500 избирателей, но к полудню воскресенья проголосовал уже каждый третий.
Как передает корреспондент Дина Иванова, в здании сельского клуба свой выбор сделали жители сразу нескольких деревень. Стоя в очереди, они говорили о том, чего ждут от политиков, кому доверяют будущее страны.
Гражданин Армении: «Чтобы войны не было, чтобы люди спокойно жили, чтобы были продукты дешевле. Все, больше ничего».
Выборы показали, что уровень доверия к правящей партии по-прежнему высокий. При этом на избирательных участках многие открыто говорили, что вектор развития страны хоть и правильный, перемены все равно необходимы. Республиканцы уже заявили, что у них есть четкий план реформ во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая сельским хозяйством.
Впервые в Армении проводилась электронная идентификация избирателей и снятие отпечатков пальцев, чтобы избежать фальсификаций. На этих выборах было много технических новинок и почти 30 тысяч наблюдателей.
Карлис Камрадзис, международный наблюдатель, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Латвии: «Сбоя не было, люди обучены. Многие из голосующих были довольны нововведениями. Также у нас была возможность посмотреть по Интернету, как на участке идет голосование».
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