СМИ узнали о выросших на 30% зарплатах российских рабочих

В России лидерами по росту зарплат оказались электромонтеры. В прошлом году им стали платить на 45% больше. Теперь они получают в среднем около 53 тысяч рублей.
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О ситуации с зарплатами в России пишет РБК со ссылкой на исследование компании Intercomp, в котором говорится, что вообще рабочим прибавили в среднем почти 30%.
Эксперты объясняют это дефицитом квалифицированных кадров и говорят, что тенденция на значительное увеличение зарплат представителям рабочих специальностей продолжается последние 3–4 года. Также самыми большими прибавками по итогам 2016 года отметились рекламисты и ИТ-специалисты.
Эксперты объясняют это дефицитом квалифицированных кадров и говорят, что тенденция на значительное увеличение зарплат представителям рабочих специальностей продолжается последние 3–4 года. Также самыми большими прибавками по итогам 2016 года отметились рекламисты и ИТ-специалисты.
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