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  • 03.04, 11:57
    СМИ узнали о выросших на 30% зарплатах российских рабочих. зарплаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ узнали о выросших на 30% зарплатах российских рабочих

    6 комментариев

    СМИ узнали о выросших на 30% зарплатах российских рабочих

    СМИ узнали о выросших на 30% зарплатах российских рабочих

      В России лидерами по росту зарплат оказались электромонтеры. В прошлом году им стали платить на 45% больше. Теперь они получают в среднем около 53 тысяч рублей.

      О ситуации с зарплатами в России пишет РБК со ссылкой на исследование компании Intercomp, в котором говорится, что вообще рабочим прибавили в среднем почти 30%.

      Эксперты объясняют это дефицитом квалифицированных кадров и говорят, что тенденция на значительное увеличение зарплат представителям рабочих специальностей продолжается последние 3–4 года. Также самыми большими прибавками по итогам 2016 года отметились рекламисты и ИТ-специалисты.

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