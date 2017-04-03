На медиафоруме ОНФ Бекмамбетов представил отечественный блокбастер «Время первых»

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Санкт-Петербурге сегодня пройдет заключительное заседание медиафорума Общероссийского народного фронта. Ожидается, что в нем примет участие Владимир Путин. Мероприятие посвятят проблемам российских регионов, обсудят ситуацию с обманутыми дольщиками и целый ряд социальных вопросов.
Дискуссии проходят на нескольких площадках, каждую из которых посвятили определенному проекту, в том числе таким, как «Карта убитых дорог», «Равные возможности детям» и «Мониторинг благоустройства городской среды».
Одним из гостей форума стал известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Он провел встречу с участниками, а также представил им новый отечественный блокбастер о космосе «Время первых».
Тимур Бекмамбетов, режиссер, продюсер фильма «Время первых»: «Очень редко нам удается сделать кино зрелищным и при этом рассказать историю, как обрести ориентиры, которые помогут в жизни».
«Время первых» — это зрелищная историческая драма, посвященная героическому подвигу Алексея Леонова. Он стал первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.
Одним из гостей форума стал известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Он провел встречу с участниками, а также представил им новый отечественный блокбастер о космосе «Время первых».
Тимур Бекмамбетов, режиссер, продюсер фильма «Время первых»: «Очень редко нам удается сделать кино зрелищным и при этом рассказать историю, как обрести ориентиры, которые помогут в жизни».
«Время первых» — это зрелищная историческая драма, посвященная героическому подвигу Алексея Леонова. Он стал первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.
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