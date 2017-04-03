В Москве задержали наркодилера с 32 кг героина

Столичные полицейские изъяли у
27-летнего приезжего мужчины 32 килограмма героина.
Наркодилера задержали на Южнобутовской улице. При осмотре у него был изъят сверток с более чем одним килограммом героина. Позже полицейские провели обыск по месту проживания задержанного и обнаружили еще 56 свертков с героином, массой свыше 31 килограмма, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В квартире также были обнаружены и изъяты электронные весы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», подозреваемый заключен под стражу.
В квартире также были обнаружены и изъяты электронные весы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», подозреваемый заключен под стражу.
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