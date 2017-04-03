В Москве задержали наркодилера с 32 кг героина

Столичные полицейские изъяли у 27-летнего приезжего мужчины 32 килограмма героина.

Наркодилера задержали на Южнобутовской улице. При осмотре у него был изъят сверток с более чем одним килограммом героина. Позже полицейские провели обыск по месту проживания задержанного и обнаружили еще 56 свертков с героином, массой свыше 31 килограмма, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В квартире также были обнаружены и изъяты электронные весы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», подозреваемый заключен под стражу.

