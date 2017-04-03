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  • 03.04, 10:27

    В Москве задержали наркодилера с 32 кг героина

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    В Москве задержали наркодилера с 32 кг героина

    В Москве задержали наркодилера с 32 кг героина

    Столичные полицейские изъяли у 27-летнего приезжего мужчины 32 килограмма героина.

    Наркодилера задержали на Южнобутовской улице. При осмотре у него был изъят сверток с более чем одним килограммом героина. Позже полицейские провели обыск по месту проживания задержанного и обнаружили еще 56 свертков с героином, массой свыше 31 килограмма, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В квартире также были обнаружены и изъяты электронные весы.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», подозреваемый заключен под стражу.

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