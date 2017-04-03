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  • 03.04, 10:27

    Экологи сообщили о сильном загрязнении воздуха в нескольких районах Москвы

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    Экологи сообщили о сильном загрязнении воздуха в нескольких районах Москвы

    Экологи сообщили о сильном загрязнении воздуха в нескольких районах Москвы

    Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы утром был превышен более чем в 2,5 раза. Также запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ.

    Автоматические станции мониторинга утром в понедельник зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы.

    По данным «Мосэкомониторинга», сильнее всего воздух утром был загрязнен в районе Капотня (предельно допустимая концентрация сероводорода превышена в 2,59 раза) и в Люблине (в 1,68 раза), в районе Выхино-Жулебино (в 2 раза).

    Кроме того, на неприятный запах этим утром пожаловались жители районов Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Марьино и Останкинского, сообщает «Интерфакс».

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