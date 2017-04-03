СМИ назвали возможные даты проведения «прямой линии» с президентом

Традиционное ежегодное общение Владимира Путина с россиянами может пройти в июне, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
По данным «Коммерсанта», «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным может быть приурочена ко Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» состоится в этом году позже апреля, но раньше августа.
Перенос сроков связан с графиком Путина, добавил он.
Первую телевизионную «прямую линию» Владимир Путин провел в 2001 году, а рекордной по продолжительности стала «линия» 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2016 году «прямая линия» состоялась 14 апреля и продлилась 3 часа 40 минут. Президент ответил 80 россиянам, всего поступило 2,5 миллиона вопросов.
Перенос сроков связан с графиком Путина, добавил он.
Первую телевизионную «прямую линию» Владимир Путин провел в 2001 году, а рекордной по продолжительности стала «линия» 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2016 году «прямая линия» состоялась 14 апреля и продлилась 3 часа 40 минут. Президент ответил 80 россиянам, всего поступило 2,5 миллиона вопросов.
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