В ХМАО подросток совершил 4 автомобильных кражи за один вечер и угнал «Ладу»

Полиция ХМАО разбирается с несовершеннолетним нарушителем, совершившим 5 преступлений за один вечер. Речь идет о
16-летнем ученике одной их югорских школ, который лазил по машинам, воровал магнитолы и аккумуляторы, а одно авто еще и угнал.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, иномарки юношу не интересовали, объектом его внимания становились машины исключительно российского производства. Во время прогулки по улице Мира мальчик заметил, что дверь припаркованного автомобиля ВАЗ-2106 не закрыта. Юный горожанин решил угнать авто, но далеко уехать нему не удалось. Мальчик оказался неумелым водителем и забуксовал в сугробе, но решил не уходить с пустыми руками и похитил магнитолу с аккумулятором.
После этого школьник открыл дверь другого припаркованного в том же дворе автомобиля ВАЗ- 2110 и тоже вытащил магнитолу и аккумулятор. Награбленное он спрятал под курткой и отнес домой, быстро вернулся на улицу и похитил магнитолу из ВАЗ-2109. Четвертой машиной, в которую залез юноша, стал ВАЗ-2112. В замке зажигания мальчик увидел ключи и решил этим воспользовался. Он угнал «Ладу», заехал за товарищем и вместе с ним отправился кататься по городу.
Когда в баке угнанного авто закончился бензин, подросток решил залить топлива и на АЗС столкнулся с полицейскими. После задержания выяснилось, что семья несовершеннолетнего нарушителя уже попадала в поле зрения правоохранителей. Родители мальчика ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Школьника отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За это 16-летний любитель чужих магнитол может угодить в тюрьму на срок до 5 лет.
После этого школьник открыл дверь другого припаркованного в том же дворе автомобиля ВАЗ- 2110 и тоже вытащил магнитолу и аккумулятор. Награбленное он спрятал под курткой и отнес домой, быстро вернулся на улицу и похитил магнитолу из ВАЗ-2109. Четвертой машиной, в которую залез юноша, стал ВАЗ-2112. В замке зажигания мальчик увидел ключи и решил этим воспользовался. Он угнал «Ладу», заехал за товарищем и вместе с ним отправился кататься по городу.
Когда в баке угнанного авто закончился бензин, подросток решил залить топлива и на АЗС столкнулся с полицейскими. После задержания выяснилось, что семья несовершеннолетнего нарушителя уже попадала в поле зрения правоохранителей. Родители мальчика ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Школьника отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За это 16-летний любитель чужих магнитол может угодить в тюрьму на срок до 5 лет.
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