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  • 03.04, 08:56

    Нефть дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США

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    Нефть дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США

    Нефть дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США

    Нефть эталонных марок, подорожавшая по итогам прошлых торгов, теряет в цене из-за увеличения числа буровых установок в Соединенных Штатах.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 7:58 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 53 долларов 39 центов за баррель (-0,26%). В ходе предыдущей сессии они выросли в цене до 53 долларов 53 центов за баррель (+0,75%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на май сегодня опустились до 50 долларов 51 цента за баррель (-0,18%). По итогам прошлых торгов они подорожали до 50 долларов 60 центов за баррель (+0,5%).

    Инвесторы надеются, что крупнейшие мировые производители углеводородов продлят действие соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2017 года. Что касается нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах, то за прошлую неделю их стало на 10 больше, теперь в стране насчитывается 662 установки. Это максимум с сентября 2015 года.

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