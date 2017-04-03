«Дела идут в гору»: Трамп рассказал об удовольствии от работы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поделился с журналистами впечатлениями от работы на посту главы государства.
В интервью газете Financial Times американский лидер заявил, что после нескольких месяцев в кресле президента он все еще получает от своей работы удовольствие.
Дональд Трамп, президент США: «Мне действительно это нравится. Мне это доставляет удовольствие. Мы многое сделали. У нас дела идут в гору».
Также президент США заявил, что не жалеет о своих сообщениях в Twitter.
Дональд Трамп: «Я ни о чем не жалею, потому что вы ничего не можете с этим сделать. Вы знаете, если вы выпускаете сотни твитов, и время от времени у вас выходит дрянь, это не так уж и плохо».
Ранее в одном из интервью хозяин Белого дома заявил, что социальные сети позволяют ему значительно быстрее выражать себя, чем официальные релизы или репортеры. Также Трамп утверждал, что американские СМИ нечестно освещают работу новой администрации, поэтому он хочет сам доносить информацию до граждан страны.
Дональд Трамп, президент США: «Мне действительно это нравится. Мне это доставляет удовольствие. Мы многое сделали. У нас дела идут в гору».
Также президент США заявил, что не жалеет о своих сообщениях в Twitter.
Дональд Трамп: «Я ни о чем не жалею, потому что вы ничего не можете с этим сделать. Вы знаете, если вы выпускаете сотни твитов, и время от времени у вас выходит дрянь, это не так уж и плохо».
Ранее в одном из интервью хозяин Белого дома заявил, что социальные сети позволяют ему значительно быстрее выражать себя, чем официальные релизы или репортеры. Также Трамп утверждал, что американские СМИ нечестно освещают работу новой администрации, поэтому он хочет сам доносить информацию до граждан страны.
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