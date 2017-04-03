НТВ начинает показ многосерийного детектива «Консультант»

Сегодня вечером на НТВ состоится премьера многосерийного детектива «Консультант».
Главную роль в этом фильме исполнил Кирилл Кяро, известный зрителям по сериалам «Измены» и «Научи меня жить». Он играет талантливого психолога-криминалиста Вячеслава Широкова. Вместе со следователем он пытается вычислить и поймать маньяка, который держит в страхе весь город.
В погоне за правдой главному герою придется пойти против мнения общества. Авторы воссоздали колорит начала 90-х. Съемки картины проходили в пригородах Санкт-Петербурга. Первую серию «Консультанта» смотрите сегодня в 21:35 на НТВ.
В погоне за правдой главному герою придется пойти против мнения общества. Авторы воссоздали колорит начала 90-х. Съемки картины проходили в пригородах Санкт-Петербурга. Первую серию «Консультанта» смотрите сегодня в 21:35 на НТВ.
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