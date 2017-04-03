Написанный Уорхолом портрет Мао ушел с молотка за 12,7 млн долларов

Картину короля
поп-арта Энди Уорхола продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 12,7 млн долларов.
Как сообщили в аукционном доме Sotheby’s, на торгах в Гонконге портрет основателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхолла был продан за 12,7 млн долларов. Покупателем выступил коллекционер из Азии, чье имя не раскрывается.
Знаменитый художник написал целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао Цзэдуна, выполненных в технике шелкографии. С аукциона ушел портрет 127 на 106,6 см, пишет ТАСС.
Знаменитый художник написал целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао Цзэдуна, выполненных в технике шелкографии. С аукциона ушел портрет 127 на 106,6 см, пишет ТАСС.
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