СМИ: зять Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Занимающий пост старшего советника президента США Джаред Кушнер, являющийся мужем дочери Трампа Иванки, прибыл в Ирак.
Как передает CNN, посетить Ирак старшему советнику президента США Кушнеру предложил председатель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд. По сведениям телеканала, ссылающегося на высокопоставленные источники в Белом доме, Кушнер и Данфорд вместе прибыли в Ирак.
По заявлениям СМИ, Кушнер намерен лично оценить ситуацию в стране, а также продемонстрировать поддержку США властям Ирака. В последние месяцы Кушнер отвечал за контакты администрации Трампа с рядом лидеров других государств.
По заявлениям СМИ, Кушнер намерен лично оценить ситуацию в стране, а также продемонстрировать поддержку США властям Ирака. В последние месяцы Кушнер отвечал за контакты администрации Трампа с рядом лидеров других государств.
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