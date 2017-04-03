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  • 03.04, 07:25

    СМИ: зять Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак

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    СМИ: зять Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак

    СМИ: зять Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак

    Занимающий пост старшего советника президента США Джаред Кушнер, являющийся мужем дочери Трампа Иванки, прибыл в Ирак.

    Как передает CNN, посетить Ирак старшему советнику президента США Кушнеру предложил председатель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд. По сведениям телеканала, ссылающегося на высокопоставленные источники в Белом доме, Кушнер и Данфорд вместе прибыли в Ирак.

    По заявлениям СМИ, Кушнер намерен лично оценить ситуацию в стране, а также продемонстрировать поддержку США властям Ирака. В последние месяцы Кушнер отвечал за контакты администрации Трампа с рядом лидеров других государств.

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