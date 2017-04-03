Пушков призвал бойкотировать испанские рестораны Sagardi за отказ обслуживать русских

Инцидент, произошедший в мадридском ресторане Sagardi с русскими посетителями, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
В своем Twitter Пушков призвал достойно ответить на эту историю, которая «отдает расизмом», и бойкотировать испанские рестораны Sagardi.
О скандале в соцсети Facebook на странице «Доброе утро, Мадрид!» сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, проживающие в столице Испании. По ее словам, менеджер заявил, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате было написано заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов принес извинения, а вечеринку устроили в другом месте.
Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 апреля 2017 г.
О скандале в соцсети Facebook на странице «Доброе утро, Мадрид!» сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, проживающие в столице Испании. По ее словам, менеджер заявил, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате было написано заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов принес извинения, а вечеринку устроили в другом месте.
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