#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 07:25
    Пушков призвал бойкотировать испанские рестораны Sagardi за отказ обслуживать русских. Испания, Мадрид, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пушков призвал бойкотировать испанские рестораны Sagardi за отказ обслуживать русских

    7 комментариев

    Пушков призвал бойкотировать испанские рестораны Sagardi за отказ обслуживать русских

    Пушков призвал бойкотировать испанские рестораны Sagardi за отказ обслуживать русских

      Инцидент, произошедший в мадридском ресторане Sagardi с русскими посетителями, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

      В своем Twitter Пушков призвал достойно ответить на эту историю, которая «отдает расизмом», и бойкотировать испанские рестораны Sagardi.




      О скандале в соцсети Facebook на странице «Доброе утро, Мадрид!» сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, проживающие в столице Испании. По ее словам, менеджер заявил, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате было написано заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов принес извинения, а вечеринку устроили в другом месте.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru