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  • 03.04, 07:25

    Ассанж «сердечно» прокомментировал проигрыш Лассо на выборах президента Эквадора

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    Ассанж «сердечно» прокомментировал проигрыш Лассо на выборах президента Эквадора

    Ассанж «сердечно» прокомментировал проигрыш Лассо на выборах президента Эквадора

    Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, с юмором прокомментировал итоги второго тура выборов президента Эквадора.

    Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, пародируя предыдущие высказывания кандидата в президенты Эквадора Гильермо Лассо, «сердечно порекомендовал» ему покинуть страну после проигрыша во втором туре президентских выборов. Об этом Ассанж написал на своей страничке в Twitter.

    Джулиан Ассанж: «Я сердечно прошу господина Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из офшоров или без них)».




    Ранее экс-банкир Гильермо Лассо пообещал в случае своей победы на выборах пересмотреть решение о предоставлении убежища в эквадорском посольстве Ассанжу, заявляя, что в течение 30 дней после вступления в должность «в течение 30 дней после вступления в должность мы сердечно попросим Ассанжа покинуть дипмиссию».

    Напомним, Джулиан Ассанж скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против основателя сайта WikiLeaks выдвинуты обвинения в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж называет эти обвинения сфабрикованными для того, чтобы Швеция смогла депортировать его в США, где Ассанжа ждут десятки лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

    По предварительным данным, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил около 48% голосов. Победителя уже поздравил президент Эквадора Рафаэль Корреа.

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