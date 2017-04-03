Ассанж «сердечно» прокомментировал проигрыш Лассо на выборах президента Эквадора

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, с юмором прокомментировал итоги второго тура выборов президента Эквадора.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, пародируя предыдущие высказывания кандидата в президенты Эквадора Гильермо Лассо, «сердечно порекомендовал» ему покинуть страну после проигрыша во втором туре президентских выборов. Об этом Ассанж написал на своей страничке в Twitter.
Джулиан Ассанж: «Я сердечно прошу господина Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из офшоров или без них)».
Ранее экс-банкир Гильермо Лассо пообещал в случае своей победы на выборах пересмотреть решение о предоставлении убежища в эквадорском посольстве Ассанжу, заявляя, что в течение 30 дней после вступления в должность «в течение 30 дней после вступления в должность мы сердечно попросим Ассанжа покинуть дипмиссию».
Напомним, Джулиан Ассанж скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против основателя сайта WikiLeaks выдвинуты обвинения в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж называет эти обвинения сфабрикованными для того, чтобы Швеция смогла депортировать его в США, где Ассанжа ждут десятки лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.
По предварительным данным, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил около 48% голосов. Победителя уже поздравил президент Эквадора Рафаэль Корреа.
Джулиан Ассанж: «Я сердечно прошу господина Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из офшоров или без них)».
I cordially invite Lasso to leave Ecuador within 30 days (with or without his tax haven millions) https://t.co/8tORJgltQl #AssangeSILassoNO pic.twitter.com/Pbf5Bf3UrL— Julian Assange (@JulianAssange) 3 апреля 2017 г.
Ранее экс-банкир Гильермо Лассо пообещал в случае своей победы на выборах пересмотреть решение о предоставлении убежища в эквадорском посольстве Ассанжу, заявляя, что в течение 30 дней после вступления в должность «в течение 30 дней после вступления в должность мы сердечно попросим Ассанжа покинуть дипмиссию».
Напомним, Джулиан Ассанж скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против основателя сайта WikiLeaks выдвинуты обвинения в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж называет эти обвинения сфабрикованными для того, чтобы Швеция смогла депортировать его в США, где Ассанжа ждут десятки лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.
По предварительным данным, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил около 48% голосов. Победителя уже поздравил президент Эквадора Рафаэль Корреа.
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