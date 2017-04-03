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  • 03.04, 05:53

    В Китае произошел взрыв на складе нефтяной компании, есть погибшие

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    В Китае произошел взрыв на складе нефтяной компании, есть погибшие

    В Китае произошел взрыв на складе нефтяной компании, есть погибшие

    Не менее пяти человек стали жертвами взрыва в китайской провинции Аньхой.

    Как передает агентство «Синьхуа», мощный взрыв произошел в воскресенье вечером на складе компании «Ваньхуа» (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва начался пожар, который удалось потушить только спустя несколько часов.

    По предварительной информации, погибли 5 человек, еще трое работников предприятия были доставлены в больницу.

    Местные власти сообщили, что ведется мониторинг атмосферы и окружающей среды. Опубликованы заявления, что угрозы здоровью населения и состоянию экологии в результате происшествия не выявлено.

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