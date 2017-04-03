В Китае произошел взрыв на складе нефтяной компании, есть погибшие

Не менее пяти человек стали жертвами взрыва в китайской провинции Аньхой.
Как передает агентство «Синьхуа», мощный взрыв произошел в воскресенье вечером на складе компании «Ваньхуа» (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва начался пожар, который удалось потушить только спустя несколько часов.
По предварительной информации, погибли 5 человек, еще трое работников предприятия были доставлены в больницу.
Местные власти сообщили, что ведется мониторинг атмосферы и окружающей среды. Опубликованы заявления, что угрозы здоровью населения и состоянию экологии в результате происшествия не выявлено.
По предварительной информации, погибли 5 человек, еще трое работников предприятия были доставлены в больницу.
Местные власти сообщили, что ведется мониторинг атмосферы и окружающей среды. Опубликованы заявления, что угрозы здоровью населения и состоянию экологии в результате происшествия не выявлено.
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