В Эквадоре подсчитывают голоса на президентских выборах, лидирует Ленин Морено

В Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов.
Опросы, сделанные на выходе с избирательных участков в Эквадоре, не смогли прояснить ситуацию, поскольку голоса между кандидатами в президенты от правящей левой коалиции Лениным Морено и представителем правых сил Гильермо Лассо разделились примерно поровну.
После того, как стали известны первые официальные результаты подсчета голосов, действующий президент страны Рафаэль Корреа сообщил о поражении правых сил.
По предварительным данным, полученным после обработки 93,37% бюллетеней, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.
Рафаэль Корреа, президент Эквадора: «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой. Ленин — президент!».
Избирательный штаб бывшего банкира Гильермо Лассо также успел объявить о победе своего кандидата.
Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года, напоминает ТАСС.
После того, как стали известны первые официальные результаты подсчета голосов, действующий президент страны Рафаэль Корреа сообщил о поражении правых сил.
По предварительным данным, полученным после обработки 93,37% бюллетеней, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.
Рафаэль Корреа, президент Эквадора: «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой. Ленин — президент!».
Избирательный штаб бывшего банкира Гильермо Лассо также успел объявить о победе своего кандидата.
Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года, напоминает ТАСС.
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