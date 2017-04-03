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  • 03.04, 05:53

    В Эквадоре подсчитывают голоса на президентских выборах, лидирует Ленин Морено

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    • Фото Reuters © 2017, Mariana Bazo
    В Эквадоре подсчитывают голоса на президентских выборах, лидирует Ленин Морено

    В Эквадоре подсчитывают голоса на президентских выборах, лидирует Ленин Морено

    В Эквадоре подсчитывают голоса на президентских выборах, лидирует Ленин Морено
  • Фото Reuters © 2017, Mariana Bazo

    • В Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

    Опросы, сделанные на выходе с избирательных участков в Эквадоре, не смогли прояснить ситуацию, поскольку голоса между кандидатами в президенты от правящей левой коалиции Лениным Морено и представителем правых сил Гильермо Лассо разделились примерно поровну.

    После того, как стали известны первые официальные результаты подсчета голосов, действующий президент страны Рафаэль Корреа сообщил о поражении правых сил.

    По предварительным данным, полученным после обработки 93,37% бюллетеней, за кандидата от правящего левого блока Ленина Морено проголосовали более 51% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.

    Рафаэль Корреа, президент Эквадора: «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой. Ленин — президент!».

    Избирательный штаб бывшего банкира Гильермо Лассо также успел объявить о победе своего кандидата.

    Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года, напоминает ТАСС.

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