#ТЫСУПЕР!
Час Волкова
ТВ-Эфир
Час Волкова
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 04:23
    В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме. США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме

    комментировать
    В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме

    В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме

    В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме
    • Фото Reuters © 2017

      • Ураганный ветер перевернул трейлер в Луизиане, погибли 2 человека.

      Как передает The Associated Press, 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь погибли из-за ураганного ветра, перевернувшего трейлер, где они проживали. Ветер был такой силы, что снес с основания закрепленный на нем передвижной дом.

      Ураганный ветер также пронесся по отдельным районам штатов Арканзас и Миссисипи. Там повреждены автомобили, дома и линии электропередачи, вырваны и сломаны деревья. Зафиксирована серия торнадо, град и ураганный ветер.

      Губернатор Луизианы ввел в штате режим «повышенной готовности», посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны, чтобы получать предупреждения о новых ударах стихии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru