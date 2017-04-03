В Луизиане женщина с ребенком погибли в перевернутом ураганом передвижном доме

Ураганный ветер перевернул трейлер в Луизиане, погибли 2 человека.
Как передает The Associated Press, 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь погибли из-за ураганного ветра, перевернувшего трейлер, где они проживали. Ветер был такой силы, что снес с основания закрепленный на нем передвижной дом.
Ураганный ветер также пронесся по отдельным районам штатов Арканзас и Миссисипи. Там повреждены автомобили, дома и линии электропередачи, вырваны и сломаны деревья. Зафиксирована серия торнадо, град и ураганный ветер.
Губернатор Луизианы ввел в штате режим «повышенной готовности», посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны, чтобы получать предупреждения о новых ударах стихии.
Ураганный ветер также пронесся по отдельным районам штатов Арканзас и Миссисипи. Там повреждены автомобили, дома и линии электропередачи, вырваны и сломаны деревья. Зафиксирована серия торнадо, град и ураганный ветер.
Губернатор Луизианы ввел в штате режим «повышенной готовности», посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны, чтобы получать предупреждения о новых ударах стихии.
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