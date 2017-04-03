Возбуждено уголовное дело после взрыва и пожара в Верхнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту гибели человека и ранения еще троих в результате взрыва котла на предприятии в Верхнем Тагиле.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области: «По факту взрыва котла по переплавке свинца на промышленном предприятии „Свинцовая компания“» в Верхнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».
В прокуратуре уточнили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара один рабочий погиб, еще трое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Кроме соблюдения техники безопасности на предприятии, где произошло ЧП, прокуратура проверит также не нарушено ли миграционное законодательство, поскольку все пострадавшие являются иностранными гражданами. В настоящее время пожар уже потушен.
В МЧС ранее сообщили, что сложности в борьбе с огнем создавало отсутствие воды вблизи места происшествия. Пожарным пришлось подвозить воду из гидранта, расположенного в километре от горящего предприятия.
В прокуратуре уточнили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара один рабочий погиб, еще трое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Кроме соблюдения техники безопасности на предприятии, где произошло ЧП, прокуратура проверит также не нарушено ли миграционное законодательство, поскольку все пострадавшие являются иностранными гражданами. В настоящее время пожар уже потушен.
В МЧС ранее сообщили, что сложности в борьбе с огнем создавало отсутствие воды вблизи места происшествия. Пожарным пришлось подвозить воду из гидранта, расположенного в километре от горящего предприятия.
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