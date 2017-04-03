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  • 03.04, 02:51

    Возбуждено уголовное дело после взрыва и пожара в Верхнем Тагиле

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    Возбуждено уголовное дело после взрыва и пожара в Верхнем Тагиле

    Возбуждено уголовное дело после взрыва и пожара в Верхнем Тагиле

    Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту гибели человека и ранения еще троих в результате взрыва котла на предприятии в Верхнем Тагиле.

    Сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области: «По факту взрыва котла по переплавке свинца на промышленном предприятии „Свинцовая компания“» в Верхнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

    В прокуратуре уточнили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара один рабочий погиб, еще трое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Кроме соблюдения техники безопасности на предприятии, где произошло ЧП, прокуратура проверит также не нарушено ли миграционное законодательство, поскольку все пострадавшие являются иностранными гражданами. В настоящее время пожар уже потушен.

    В МЧС ранее сообщили, что сложности в борьбе с огнем создавало отсутствие воды вблизи места происшествия. Пожарным пришлось подвозить воду из гидранта, расположенного в километре от горящего предприятия.

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