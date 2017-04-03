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  • 03.04, 02:51

    В США нежеланный гость расстрелял 5 человек на вечеринке в честь дня рождения

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    В США нежеланный гость расстрелял 5 человек на вечеринке в честь дня рождения

    В США нежеланный гость расстрелял 5 человек на вечеринке в честь дня рождения

    В американском Питтсбурге 23-летний мужчина устроил стрельбу после того, как его попросили покинуть вечеринку, где он был нежеланным гостем.

    Перестрелка произошла в калифорнийском городе Питтсбург. Как сообщает East Bay Times, во время проведения вечеринки в честь дня рождения, произошла ссора и нескольких гостей попросили покинуть дом. Один из мужчин достал пистолет и открыл стрельбу. Ранения получили пять человек.

    Гости обезоружили стрелка и удерживали его вплоть до прибытия полиции. В настоящее время пострадавшие уже госпитализированы. Врачи говорят, что все они в стабильном состоянии. Стрелок дает показания в полицейском отделении. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

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