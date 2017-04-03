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  • 03.04, 01:21

    МЧС: при взрыве и пожаре в Верхнем Тагиле пострадали люди

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    МЧС: при взрыве и пожаре в Верхнем Тагиле пострадали люди

    МЧС: при взрыве и пожаре в Верхнем Тагиле пострадали люди

    В Верхнем Тагиле произошли взрыв и пожар в производственном здании, пострадали люди.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Горит одноэтажное здание цеха. По предварительной версии, пожар возник из-за взрыва котла для переплавки металла. Тушение пожара осложняется отсутствием источников воды вблизи пожара».

    В МЧС пояснили, что пожарным пришлось подвозить воду из гидранта, расположенного в километре от места происшествия. Точное число пострадавших уточняется.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, в настоящее время открытое горение уже ликвидировано, ведется проливка конструкций и разбор завалов.

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