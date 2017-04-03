Оксфорд в 80-й раз победил команду Кембриджа в ежегодной гонке на Темзе

В Великобритании завершилась традиционная гребная гонка университетских команд на реке Темзе, которая ежегодно проводится с 1829 года.
Гребцы Оксфордского университета одержали 80-ю победу над представителями Кембриджа в традиционной гребной мужской гонке между двумя самыми известными университетами Великобритании. За 163 года соревнований у университета Кембриджа на 2 победы больше. В 1877 году гонка завершилась вничью.
А вот женская гребная команда Кембриджа в воскресенье одержала 42-ю победу против 30 у Оксфорда.
Состязание этого года оказалось под угрозой срыва после того, как в субботу в нескольких метрах от линии старта была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Саперы не могли оперативно обезвредить бомбу, поскольку уровень воды в Темзе существенно меняется в зависимости от приливов и отливов, пишет ТАСС.
А вот женская гребная команда Кембриджа в воскресенье одержала 42-ю победу против 30 у Оксфорда.
Состязание этого года оказалось под угрозой срыва после того, как в субботу в нескольких метрах от линии старта была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Саперы не могли оперативно обезвредить бомбу, поскольку уровень воды в Темзе существенно меняется в зависимости от приливов и отливов, пишет ТАСС.
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