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  • 03.04, 01:21

    Оксфорд в 80-й раз победил команду Кембриджа в ежегодной гонке на Темзе

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    Оксфорд в <nobr>80-й</nobr> раз победил команду Кембриджа в ежегодной гонке на Темзе

    Оксфорд в 80-й раз победил команду Кембриджа в ежегодной гонке на Темзе

    Оксфорд в <nobr>80-й</nobr> раз победил команду Кембриджа в ежегодной гонке на Темзе
  • Фото Associated Press © 2017, Andrew Matthews

    • В Великобритании завершилась традиционная гребная гонка университетских команд на реке Темзе, которая ежегодно проводится с 1829 года.

    Гребцы Оксфордского университета одержали 80-ю победу над представителями Кембриджа в традиционной гребной мужской гонке между двумя самыми известными университетами Великобритании. За 163 года соревнований у университета Кембриджа на 2 победы больше. В 1877 году гонка завершилась вничью.

    А вот женская гребная команда Кембриджа в воскресенье одержала 42-ю победу против 30 у Оксфорда.

    Состязание этого года оказалось под угрозой срыва после того, как в субботу в нескольких метрах от линии старта была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Саперы не могли оперативно обезвредить бомбу, поскольку уровень воды в Темзе существенно меняется в зависимости от приливов и отливов, пишет ТАСС.

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