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  • 03.04, 01:21

    Трамп намерен провести «весьма решительную» налоговую реформу

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    Трамп намерен провести «весьма решительную» налоговую реформу

    Трамп намерен провести «весьма решительную» налоговую реформу

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о дальнейших планах по реформе здравоохранения и отмене Obamacare, а также о своих планах по реализации налоговой реформы.

    Как пишет Financial Times, президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен сфокусироваться на проведении «весьма обширной и серьезной» налоговой реформы.

    Дональд Трамп, президент США: «Я не хочу говорить о сроках. У нас будет весьма обширная и весьма решительная налоговая реформа».

    Ранее Трамп неоднократно говорил, что законопроект о реформе здравоохранения и отмене Obamacare должен предшествовать проведению налоговой реформы. Республиканцы пытались отменить реформу Обамы на протяжении 7 лет, но не смогли договориться между собой и не набрали достаточное количество голосов. Теперь Трамп сообщил, что рассчитывает провести реформу здравоохранения через Конгресс при помощи Демократической партии, но полагает, что в этом случае новая реформа не будет оптимальной.

    Дональд Трамп: «Если мы не получим того, что хотим, то мы заключим сделку с демократами и у нас будет, на мой взгляд, не столь хорошая форма системы здравоохранения».

    По мнению Трампа, даже такой «неидеальный» вариант будет лучше, чем Obamacare. Трамп также подчеркнул, что все равно будет стремиться к оптимальной реформе здравоохранения.

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