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  • 02.04, 23:49

    Жертвами пожара в Новгородской области стали 4 человека

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    Жертвами пожара в Новгородской области стали 4 человека

    Жертвами пожара в Новгородской области стали 4 человека

    В городе Пестово Новгородской области при пожаре в частном доме погибли 4 человека.

    Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту гибели четырех человек в горящем доме в городе Пестово.

    Сообщение СУ СК РФ по Новгородской области: «Днем 2 апреля произошло возгорание одного из частных домов в городе Пестово Новгородской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех человек».

    В Следственном комитете сообщили, что назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, для установления точной причины гибели людей, цитирует РИА Новости. Также ведется расследование причин возникновения пожара.

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