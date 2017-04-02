Жертвами пожара в Новгородской области стали 4 человека

В городе Пестово Новгородской области при пожаре в частном доме погибли 4 человека.
Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту гибели четырех человек в горящем доме в городе Пестово.
Сообщение СУ СК РФ по Новгородской области: «Днем 2 апреля произошло возгорание одного из частных домов в городе Пестово Новгородской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех человек».
В Следственном комитете сообщили, что назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, для установления точной причины гибели людей, цитирует РИА Новости. Также ведется расследование причин возникновения пожара.
Сообщение СУ СК РФ по Новгородской области: «Днем 2 апреля произошло возгорание одного из частных домов в городе Пестово Новгородской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех человек».
В Следственном комитете сообщили, что назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, для установления точной причины гибели людей, цитирует РИА Новости. Также ведется расследование причин возникновения пожара.
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