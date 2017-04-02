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  • 02.04, 22:19
    Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео. США, кораблекрушения, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео

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    Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео

    Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео

    Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео
    • Фото: Jason Wells /youtube.com

      • Волна бросила парусник на пирс в прибрежном городе Редондо-Бич (штат Калифорния, США).

      Члены экипажа во время шторма пытались удержать судно на плаву, однако большая волна подняла небольшую яхту, опрокинула ее и понесла к пирсу. При этом одного из находившихся на борту людей подбросило в воздух.

      Как сообщает The Daily Mirror, четверо членов экипажа чудом выжили при кораблекрушении. Они отделались легкими травмами.

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