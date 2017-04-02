Пассажиры яхты чудом выжили при кораблекрушении в США: видео

Волна бросила парусник на пирс в прибрежном городе
Редондо-Бич (штат Калифорния, США).
Члены экипажа во время шторма пытались удержать судно на плаву, однако большая волна подняла небольшую яхту, опрокинула ее и понесла к пирсу. При этом одного из находившихся на борту людей подбросило в воздух.
Как сообщает The Daily Mirror, четверо членов экипажа чудом выжили при кораблекрушении. Они отделались легкими травмами.
Как сообщает The Daily Mirror, четверо членов экипажа чудом выжили при кораблекрушении. Они отделались легкими травмами.
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