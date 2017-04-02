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  • 02.04, 22:19

    В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек

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    В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек

    В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек

    В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек
  • Фото: ghest_vrn /vk.com

    • Пожар произошел в крупнейшем торговом центре Воронежа.

    ЧП в торговом центре «Галерея Чижова» произошло сегодня вечером. Огонь повредил кабельную шахту с первого по пятый этаж.

    Из-за возгорания из ТЦ были эвакуированы 5,5 тыс. человек. Один человек пострадал. Его жизни ничто не угрожает.

    Сейчас причины пожара устанавливаются. После происшествия торговый центр решили не открывать, сообщает РИА Новости.
    В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек. Воронеж, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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