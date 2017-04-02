В Воронеже из горящего ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек

Пожар произошел в крупнейшем торговом центре Воронежа.
ЧП в торговом центре «Галерея Чижова» произошло сегодня вечером. Огонь повредил кабельную шахту с первого по пятый этаж.
Из-за возгорания из ТЦ были эвакуированы 5,5 тыс. человек. Один человек пострадал. Его жизни ничто не угрожает.
Сейчас причины пожара устанавливаются. После происшествия торговый центр решили не открывать, сообщает РИА Новости.
Из-за возгорания из ТЦ были эвакуированы 5,5 тыс. человек. Один человек пострадал. Его жизни ничто не угрожает.
Сейчас причины пожара устанавливаются. После происшествия торговый центр решили не открывать, сообщает РИА Новости.
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