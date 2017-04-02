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  • 02.04, 22:19

    СМИ: россиянки возвращаются к турецким мужьям после нормализации отношений

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    СМИ: россиянки возвращаются к турецким мужьям после нормализации отношений

    СМИ: россиянки возвращаются к турецким мужьям после нормализации отношений

    Россиянки, которые решили вернуться домой из-за кризиса в отношениях между РФ и Турцией, начали возвращаться к турецким мужьям.

    После инцидента с российским Су-24, который был сбит турецкими ВВС в ноябре 2015 года, около 2 тысяч россиянок решили уйти от своих турецких супругов, забрав с собой детей.

    Однако после преодоления межгосударственного кризиса, как сообщает Hürriyet Daily News, гражданки РФ стали возвращаться в Турцию.

    При это отмечается, что только в провинции Анталья проживают около 60 тысяч граждан России, большая часть из них — женщины. Примерно 40 тысяч россиянок замужем за турецкими мужчинами. В таких семьях воспитываются около 80 тысяч детей.

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